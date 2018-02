16-åringen åtalas för poliskrocken

"Jag åker iväg ett tag [...] Älskar er”, skrev den 16-årige pojken på en lapp innan han tog sina föräldrars bil och körde iväg på R40. Han fick dock snabbt polisen efter sig och färden slutade i Jönköping, efter att ha krockat med en polisbil. Nu åtalas pojken misstänkt för framkallande av fara för andra, samt narkotikabrott.

Pojken, som är 16 år gammal, hade under en längre pratat med sin kompis att de tillsammans skulle lämna Ulricehamn, utan att ta tag i saken. Men natten mellan den första och andra oktober förra året tog pojken nycklarna till sina föräldrars bil, skrev ett avskedsbrev, och körde ut på R40 mot Jönköping. I bilen satt även kompisen samt pojkens flickvän. Varför de valde att köra mot just Jönköping, eller varför de ville lämna Ulricehamn, vet de inte. Alla tre uppger i förhör att de inte hade något bestämt mål och pojken säger att det bara skulle bli upplevelse. Strax efter att de svängde in på R40, i höjd med Bottnaryd, dök en polisbil upp bakom dem.

I polisbilen satt en polisman. Han lade märke till pojkens bil och säger i förhör att den färdades i ca 150 km/h. Han följde efter bilen i ett försök att få stopp på den, men lyckades inte. I höjd med Olsbo utanför Jönköping anropar han sina kollegor.

Pojken berättar i förhör att han fick panik när han upptäckte polisbilen, att han inte visste hur han skulle hantera situationen, och fortsatte köra.

De två polismän som besvarade anropet befann sig i Råslätt i Jönköping. De berättade i förhör att de körde mot R40 och ställde sig på en påfart för att vänta in bilen med ungdomarna. De fick syn på både pojkens bil och den efterföljande polisbilen när bilarna var på väg ner för Göteborgsbacken. De körde då ut framför pojkens bil för att försöka få ner hastigheten, som de uppger då låg på 130-150 km/h.

När pojken såg de två polisbilarna tänkte han att det var kört och att han skulle stanna, uppger han i förhör.

När poliserna svängde ut framför pojken kolliderade de båda bilarna. Polisbilen slog i mitträcket med fronten och blev påkörd ytterligare några gånger av pojkens bil. Polismännen berättar i förhör att de uppfattade situationen som att pojken försökte ta sig förbi genom att köra in i polisbilens bakdel två gånger. Pojken säger dock att han svängde höger för att stanna vid vägkanten och att polisbilen då snabbt gjorde en högersväng vilket resulterade i kollisionen.

Pojkens bil körde in i vägräcket. Där tog det stopp och de tre ungdomarna greps.

Den 16-årige pojken riskerade tidigare att åtalas för försök till dråp, men idag meddelar åklagare att åtalspunkten blir framkallande av fara för andra. Han är även misstänkt för narkotikabrott, då han ska ha haft hasch på sig vid gripandet. Kompisen och flickvännen är inte misstänkta för något brott.