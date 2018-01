Varg på rymmen satte skräck i Berkshire

När ett staket blåste ner i ett stormigt Storbritannien passade en varg på att rymma från ett reservat. Polisen skickade ut varningar via sms till boende i Berkshire i södra England och skolbarn uppmanades att stanna inomhus, rapporterar BBC.

Polispatruller uppbackade med helikoptrar arbetade hårt för att ringa in rymlingen. Och till slut - efter det att vargen satt skräck i grevskapet i över fem timmar - kunde djuret fångas in, rapporterar The Telegraph.