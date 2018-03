Erdogan: Full kontroll över centrala Afrin

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hävdar att turkiskledda styrkor nu har full kontroll över de centrala delarna av staden Afrin i Syrien.

En befälhavare för Fria syriska armén (FSA), allierad med Turkiet, uppgav tidigare under söndagen att man gått in i den kurdiskkontrollerade staden. Även Syriska människorättsobservatoriet (SOHR), som bevakar det syriska inbördeskriget från Storbritannien, rapporterar att Turkietledda styrkor tagit sig in i Afrin - och att de tagit kontroll över flera stadsdelar.

Turkiet och allierade syriska grupper genomför en offensiv i regionen med syfte att driva bort den kurdiska milisgruppen YPG. Tiotusentals människor har flytt framryckningarna och det har rapporterats om en rad civila dödsfall, bland annat från turkiska flyganfall. Turkiet förnekar dock att civila fallit offer för landets militärinsats.