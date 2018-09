Trumprådgivare: Jag är offer för sexövergrepp

Det var under CNN-programmet State of the Union, som leds av journalisten Jake Tapper och som sändes på söndagen, som Conway berättade att hon själv varit offer för sexövergrepp.

– Jag känner rent ut sagt stark empati gentemot offer för sexövergrepp, sexuella trakasserier och våldtäkt, säger Kellyanne Conway, innan hon gjorde en gjorde en kort paus och hämtade andan.

– Jag är ett offer för sexövergepp och jag förväntar mig inte att domare Kavanaugh, Jake Tapper, Jeff Flake eller någon annan ska hållas ansvarig för det. Var och en måste ta ansvar för sitt uppförande, fortsatte hon.

"Dra inte in Trump"

Jeff Flake är den republikanske senator som i fredags begärde att en FBI-utredning tillsätts för att närmare utreda om det ligger någon sanning i anklagelserna mot Brett Kavanaugh, om att han begick sexövergrepp under sin gymnasietid.

En FBI-utredning som fick en vecka på sig att utreda anklagelserna tillsattes därpå av Donald Trump. Utredningen innebär att godkännandet av den strängt konservative Kavanaughs nominering till Högsta domstolen drar ut på tiden- ett faktum som irriterar och pressar många republikaner.

– Det är första gången jag hör dig tala om något så personligt. Jag beklagar, sade intervjuaren Jake Tapper om Kellyanne Conways avslöjande.

Tapper konstaterade sedan att Conway fortsätter att jobba för Trump trots att det förekommit anklagelser om sexistiska övertramp från presidenten.

Men Conway, som tidigare under intervjun drivit synpunkten att sexuella övergrepp används som ursäkt för vad som i själva verket är politiska agendor, svarade med att plocka upp den tråden igen:

– Blanda inte det med det här, blanda inte in det med vad som hände mig. Sluta med att alltid dra in Trump i allt som händer i universum.

För kort tid

Minst tre kvinnor har anklagat den nu 53-årige Kavanaugh för att ha betett sig sexuellt otillbörligt mot dem under gymnasietiden. En av dem, Christine Blasey Ford, svarade i torsdags i flera timmar på frågor från ledamöterna i senatens justitieutskott. Hennes vittnesmål, som tv-sändes, var mycket dramatiskt och detaljerat om ett påstått övergrepp som Brett Kavanaugh ska ha begått mot henne i början av 1980-talet. På en av frågorna, om hon var säker på att det var Kavanaugh som låg bakom övergreppet, svarade Ford "100 procent".

Brett Kavanaugh frågades också ut under flera timmar i torsdags och han förnekade då envist och kategoriskt att han ska ha begått de övergrepp han anklagas för.

Flera amerikanska medier rapporterar på söndagen om kritik mot att den FBI-utredning som tillsatts har fått alltför begränsande direktiv och för kort tid på sig att undersöka vad som hände för mer än 30 år sedan.