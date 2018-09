Trump fortsätter stötta Kavanaugh

Den dagslånga sittningen i senatens justitieutskott inleddes med att Christine Blasey Ford detaljerat berättade om vad hon menar var ett våldtäktsförsök av Kavanaugh under en fest 1982, när de båda var tonåringar.

Under fyra timmar hördes Blasey Ford, psykologiprofessor från Kalifornien. Hon sade att hon är 100 procent säker på att det var Kavanaugh som tillsammans med en kamrat drog in henne i ett rum och antastade henne under en tillställning i Maryland nära Washington.

– Jag är här för att jag anser att det är min medborgerliga plikt att berätta vad som hände med mig då Brett Kavanaugh och jag gick i gymnasiet, sade Blasey Ford.

"Nationell skam"

Senare under torsdagen hördes Brett Kavanaugh som beskriver påståendena mot honom som ett försök att förstöra hans rykte och en "nationell skam".

– Jag var inte på den där festen. Jag har aldrig utsatt någon för sexuella övergrepp, sade Kavanaugh.

– Men jag ifrågasätter inte att dr Ford har blivit utsatt för det.

Trump beskrev senare Kavanaughs vittnesmål som "kraftfull och ärligt".

Omröstning i justitieutskottet

Nu är det upp till senatens justitieutskott att rösta om Kavanaughs nominering till Högsta domstolen. Omröstningen är planerad till fredag, men den kan komma att skjutas upp. Nästa steg är en omröstning om HD-nomineringen i hela senaten, sannolikt i nästa vecka.

Intresset kring utfrågningen är enormt i USA eftersom den intimt rör landets maktdelningsprincip för presidenten, kongressen och Högsta domstolen.

Kavanaugh är en mycket konservativ ämbetsman som för närvarande tjänstgör som domare i en appellationsdomstol. Godkänns han väntas USA:s nio domare i HD få en tydlig konservativ prägel. Det är något moralkonservativa Trumpväljare önskar men demokrater fruktar, eftersom det kan innebära att exempelvis aborträtten rivs upp.