Theresa May ber karibiska ledare om ursäkt

Storbritanniens premiärminister Theresa May ber representanter från tolv karibiska länder om ursäkt under ett sammanträde för medlemsländer i Samväldet. Ursäkten kommer efter de utvisningshot som den brittiska regeringen har riktat mot invånare med rötter i Karibien.

Många barn i den så kallade Windrush-generationen, vars föräldrar kom för att arbeta i Storbritannien under 1950- och 1960-talet, hamnade i kläm när migrationsbestämmelser stramades åt 2012, då Theresa May var inrikesminister.

En del av dem har felaktigt blivit stämplade som illegala invandrare, och några har förvägrats vissa rättigheter, gripits och hotats med deportation.

– I dag vill jag be er om ursäkt, för vi är genuint ledsna för all den oro som har skapats, sade Theresa May till ledare och diplomater från de Karibiska länderna när mötet inleddes.

Skandalen har överskuggat andra frågor vid mötet, som syftat till att stärka Storbritanniens band med länderna i Samväldet, huvudsakligen bestående av forna brittiska kolonier.