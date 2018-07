Stora protester mot Trump och Putin

Kontrasten var tydligast möjliga. Å ena sidan lediga finländare och semestrande turister som precis skulle äta lunch längs huvudgatorna i Helsingfors. Å andra sidan ett demonstrationståg med cirka 1 500 personer som sakta men säkert tog sig förbi övervakade av polis.

Under parollen "Helsinki Calling" trotsade demonstranterna högsommarvärmen inför måndagens toppmöte mellan Rysslands president Vladimir Putin och hans amerikanske kollega Donald Trump.

De var inte lika många som demonstranterna i London och det fanns inte någon uppblåst ballong i form av Trump som en jättebaby med mobiltelefon, däremot skallade slagrop som "Var finns kärleken?" och "Stoppa våld och hat" under den när två kilometer långa marschen till Senatstorget.

Lång resa

För Eetu Selenius och Anj Marjamaa var det en självklarhet att ansluta - trots att de bor i Kolari nära den svenska gränsen och Pajala och hade rest drygt 14 timmar med tåg för att hinna fram i tid till demonstrationen.

– Det här är en god chans att som finländska medborgare lyfta fram våra åsikter. Vi bryr oss om klimatet och om mänskliga rättigheter, mediefrihet och demokratiska värderingar men jag hade önskat att den finländska regeringen och presidenten sagt, "vi är ledsna men vi vill inte ha rasister eller fascister här", säger Anju Marjamaa till TT.

– När vi hörde talas om detta så bestämde vi att det här är något vi måste göra. Med så här många människor och att vi gör vår röst hörd så betyder det att det inte kommer att gå obemärkt förbi, fyller Eeetu Selenius i.

På plakat och fanor fick såväl Trump som Putin en rejäl släng av protestsleven. Många budskap handlade om fred och mänskliga rättigheter men det fanns också mindre subtila hälsningar som "Trump is an idiot" och "Fuck you both".

Inte på plats

Ingen av de båda huvudpersonerna kunde dock med egna ögon se budskapen. President Donald Trump var under söndagen i Skottland där han bland annat besökte en av sina golfanläggningar och förväntades inte landa förrän vid 21-tiden i Helsingfors.

Vladimir Putin i sin tur var kvar i Ryssland för VM-finalen i fotboll i Moskva mellan Frankrike och Kroatien.

För Eetu Selenius och Anj Marjamaa väntar dock en ny chans på måndag. Då ska nya protester genomföras i samband med att mötet mellan de båda presidenterna äger rum.