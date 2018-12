Röda Korset: Nu handlar det om att rädda liv

– Vi har stora lager av vatten, mat, filtar och medicinsk utrustning, men det kan vara utmanande att nå ut när infrastrukturen förstörts, säger Fredrik Hammarbäck på svenska Röda Korset till TT.

Hjälporganisationen har svårt att få en klar bild av behovet av hjälp på öarna Java och Sumatra som drabbades av en tsunami natten mot söndagen, svensk tid.

– Nu handlar det om att rädda liv. Dra fram människor ur rasmassorna och ta hand om dem som är skadade, säger Fredrik Hammarbäck.

Finns en vana

Ett tiotal medarbetare från indonesiska Röda Korset arbetar i området, men även många volontärer har aktiverats.

– De är tyvärr vana vid sådana här situationer nu. Så sent som i höstas drabbades ju Sulawesi av en svår jordbävning.

Peter Holtsberg är biträdande chef för FN:s livsmedelshjälp (WFP) i Indonesien och befinner sig i Jakarta. Han berättar att organisationen just nu bidrar på Sulawesi med logistik, transporter och förvaring av hjälpsändningar - men att man ännu inte fått en förfrågan från myndigheterna om att skicka personal till Java och Sumatra.

– WFP står redo att bistå och vi är i kontakt med de nationella myndigheterna. Det bör poängteras att de nationella myndigheterna har kontroll på läget, säger Peter Holtsberg.

Han påtalar att det inte skapar frustration utan det är så situationen ser ut i ett land som drabbas av omkring 2 000 naturkatastrofer per år, men där de flesta är väldigt små. Hans bild av katastrofen är att dödssiffran kommer att stiga och FN-organisationen redo att nästan omedelbart gripa in. Myndigheterna arbetar just nu med maskiner för att röja material och se till att vägar öppnas till områden som påverkats.

Har lager utspridda

Fredrik Hammarbäck på Röda Korset har inte varit i kontakt med sina medarbetare på plats ännu.

– Det är svårt att få en bild av vad som händer där. Men det man fokuserar på nu är livräddande insatser, men också på att dela ut vatten och mat. Vi har olika lager utspridda på olika platser.

I lagren finns också filtar och medicinsk utrustning.

– Det blir ofta ett väldigt stort tryck på sjukvårdspersonalen i dessa händelser, och förband och mediciner tar slut. Då är vårt material viktigt.

Röda Korsets uppgift är också att kartlägga hur infrastrukturen har skadats.

– Jag har förstått att huvudvägen mellan Serang och Pandeglang är förstörd, och vi fortsätter att undersöka hur andra vägar har drabbats.

Ingen svensk personal har ännu skickats till Indonesien.

– Först måste vi lägga pusslet och sondera terrängen. Då kan vi bättre förstå hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.