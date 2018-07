Pompeo: Viktigt att Trump och Putin möts

USA:s utrikesminister Mike Pompeo säger till CNN att det är viktigt att Donald Trump och Vladimir Putin möts som planerat i Helsingfors på måndag, rapporterar CNN.

Tolv ryska underrättelseofficerare åtalades i USA i fredags. De misstänks ha hackat sig in i Demokratiska partiets datanätverk under presidentvalskampanjen 2016. Toppdemokrater har därför uppmanat Trump att ställa in mötet, men Pompeo säger att "det är väldigt viktigt att de möts".

– Jag är övertygad om att president Trumps möte med Vladimir Putin kommer att vara bra för USA, säger han.

Mötet mellan de båda ledarna kommer att äga rum i den finländska presidentens palats i Helsingfors. President Sauli Ninistöö kommer att ha möten med Trump och Putin, innan de båda gästerna träffas för ett enskilt samtal. Därefter ska samtalen inkludera personer ur respektive lands delegationer.