Pelosi: Vi får diskutera Trumps tal

Det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi fortsätter att hålla president Donald Trump på halster i frågan om presidentens årliga tal till nationen. Talet skulle enligt planerna hållas på tisdag i nästa vecka, men demokraten Pelosi uppmanade honom att skjuta på talet med anledning av nedstängningen av statsapparaten.

Det gick Trump med på. När nedstängningen tillfälligt hävs under tre veckor betyder inte det med automatik att talet, "state of the union" kan hållas enligt planerna, enligt Pelosi.

– State of the union är för närvarande inte inplanerat. Vad jag har sagt till presidenten är att vi kan diskutera ett ömsesidigt godtagbart datum när statsapparaten är öppnad, och jag ser fram emot det och välkomnar presidenten till representanthuset för talet när vi är överens om det, säger hon enligt nyhetskanalen CNN.

Talet om läget i nationen hålls traditionsenligt till den samlade kongressen och därför krävs klartecken från båda kamrarna.