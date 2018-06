Nio EU-länder formar cyberstyrkor

Nio EU-länder har inom ramen för unionens försvarssamarbete enats om att bilda styrkor som snabbt ska kunna svara upp på cyber- och hackerattacker.

– Målet är att skapa roterande cyber-snabbinsatsstyrkor inom EU, säger Raimundas Karoblis, försvarsminister i Litauen, som leder projektet.

Han säger att Estland, Kroatien, Nederländerna och Rumänien också kliver in i samarbetet vid ett undertecknande i Luxemburg på måndag. Senare under året går även Finland, Frankrike, Polen och Spanien in i gruppen.

Styrkorna ska bestå av experter som på rullande schema står redo att hjälpa nationella myndigheter att tackla problemen.

Karoblis förväntar sig ett slutligt godkännande för projektet nästa år och säger att samtalen fortsätter på EU-nivå om de juridiska och tekniska aspekterna.

Litauen är ett av flera EU-länder som utsatts för stora cyberattacker som Ryssland pekas ut för att ligga bakom.