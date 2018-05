May: Vi ska lämna tullunionen

Storbritanniens premiärminister Theresa May nekar till uppgifter om att hon är på väg att backa från planerna på att lämna EU:s tullunion.

– Nej. Storbritannien kommer att lämna tullunionen då vi lämnar EU. Givetvis kommer vi att förhandla framtida tullöverenskommelser med EU, och jag har då satt upp tre mål, säger May vid ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Bulgariens huvudstad Sofia.

De tre målen är enligt May att Storbritannien ska ha en egen handelspolitik med resten av världen, att Storbritannien ska ha friktionsfri handel med EU, och att det inte ska finnas någon "hård gräns" mot Irland, något som varit en stridsfråga i förhandlingarna om det brittiska EU-utträdet.

Uppgifterna kommer från brittiska The Telegraph, som erfar att regeringen i London är beredd att stanna kvar i tullunionen även efter 2021. En källa nära May avfärdar The Telegraphs rapportering.