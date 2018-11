May och EU nära mål - men Spanien skaver

En liten klippig halvö, med runt 30 000 invånare, står plötsligt i fokus i striden om brexit.

Just som det omstridda avtalet ska klubbas igenom av EU-länderna har Spanien kommit med krav om Gibraltar, som kontrolleras av Storbritannien. Den spanske premiärministern vill se garantier om att framtida beslut om territoriet ska avhandlas i direkta samtal mellan London och Madrid. Får han inte det hotar han att stanna hemma från söndagens toppmöte.

De andra EU-länderna kan visserligen själva godkänna brexitavtalet - men en splittrad front skulle minska stabiliteten i den redan stormiga brittiska utträdesprocessen.

Oro för avtalskollaps

Under lördagsförmiddagen hade fortfarande inga genombrott skett i samtal mellan företrädare för Spanien, Storbritannien och EU, uppger flera diplomater för nyhetsbyrån Reuters.

Spanien kan troligen förvänta sig att EU-länderna i starkare ordalag sluter upp bakom landets krav gällande Gibraltar. Under toppmötet väntas det klargöras att Europeiska rådet, där medlemsländernas regeringar är representerade, och inte EU-kommissionen, kommer att få en ledande roll i framtida brexitförhandlingar, skriver AFP. På så vis anses Spanien garanteras en tydlig röst.

Däremot vill få så här i elfte timmen göra ändringar i själva avtalstexten för att svart på vitt ge Spanien ett större inflytande i frågor kring Gibraltar. Minsta rubbning kan få hela den dyrköpta brexituppgörelsen att skaka i sina grundvalar, befarar EU och Storbritannien.

Svåraste utmaningen kvar

Vid klockan 18 på lördagskvällen landar Theresa May i Bryssel för avslutande samtal med EU-ledarna Jean-Claude Juncker and Donald Tusk före söndagens toppmöte. Men även om brexitavtalet skrivs under till glada miner kan May knappast andas ut.

Hennes svåraste utmaning återstår: att baxa uppgörelsen genom det brittiska parlamentet. Både oppositionen och vissa ledamöter inom Mays eget parti har lovat att säga nej till avtalet i den omröstning som väntas hållas i mitten av december.