Män misstänks ha utnyttjat en get sexuellt

Indisk polis söker just nu efter åtta män som misstänks för att ha haft sex en get som senare avled. Det var i förra veckan som ägaren upptäckte att tre män ofredade hans get.

– Ägaren trodde först att det handlade om tjuvar, men blev chockad över det han fick se, säger lokalpolisen Vipin till AFP.

Ytterligare fem män eftersöks av polisen.

– Vi har identifierat tre av de åtta misstänka och polispatruller är nu ute och söker efter dem för att gripa männen så fort som möjligt, säger polisen Naazneen Bhasin.

Förutom djurplågeri är männen anklagade för att ha brutit mot "sektion 377", en lag som förbjuder "samlag mot naturens ordning".