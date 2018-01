Yrkar på livstid för mordåtalade Peter Madsen

Om Madsen skulle dömas till livstid är det oklart hur många år i fängelse det skulle innebära. Men för närvarande innebär det cirka 14 år i fängelse, förklarade åklagaren Jakob Buch-Jepsen vid en presskonferens efter att åtalet lagts fram på tisdagen.

Ett alternativt straff är förvaring, ett tidsobestämt fängelsestraff. Rättsliga rådet i Danmark har bedömt att han kan dömas till fängelse och även att han kan dömas till förvaring.

Rättsliga rådets värdering har förhållit sig till den psykiatriska undersökningen. På grund av hans personlighet och att han kan utgöra fara för andra kan han enligt rådet dömas till förvaring, berättar åklagaren.

Åtalet till Madsen

Buch-Jepsen avslöjade att Peter Madsen själv dag har fått ta del av åtalet. Av hänsyn till de anhöriga vill han inte gå in på detaljer, utöver det som framkommer i den stämningsansökan som offentliggörs om en vecka.

Han vill också att ubåten ska förstöras. Enligt lagen finns det möjlighet att beslagta föremål som använts för att genomföra brott.

Det finns omfattande tekniska bevis, säger åklagaren, men han vill inte gå in på dem närmare. Rättsmedicinska undersökningar har gjorts av alla de kroppsdelar som hittats, men åklagaren vill inte gå in på några närmare detaljer.

I ett pressmeddelande lite tidigare beskrev åklagaren fallet så här:

"Det handlar om ett mycket ovanligt och extremt grovt fall, som haft tragiska följder för Kim Wall och hennes anhöriga. Intresset för målet är väldigt stort, men vi hoppas på mediernas förståelse för att fallets övriga bevis läggs fram i rätten och inte i pressen".

Fyra månader

Mordet har skett efter planering och förberedelse, enligt åtalet, som även rör brott mot griftefrid och sexbrott av särskilt grov karaktär.

Fyra månader har gått sedan Kim Wall följde med Peter Madsen i ubåten för att skriva ett reportage, men det var bara Madsen som kom i land dagen därpå. Ubåten sänktes i Öresund och Kim Wall var försvunnen. Sökinsatser drog i gång och i slutet av augusti hittades Kim Wall död.

Torson (bålen) hittades vid Amagers sydvästkust den 21 augusti, men outtröttligt har likhundar markerat i Kögebukten och dykare har gjort fynd efter fynd.

Flera fynd

Förutom flera kvarlevor har Kim Walls kläder, en såg och en kniv hittats under den flera månader långa sökinsatsen till havs. Så sent som i slutet av november hittade dykare två armar under loppet av drygt en vecka - båda nedtyngda i vattnet med hjälp av rördelar, precis som vid tidigare fynd i området.

– "Raket-Madsen" avgår med döden den 10 augusti, sade Peter Madsen vid ett av många tillfällen när han pratade om sig själv i tredje person. Det var vid den första häktningsförhandlingen med öppna dörrar, då han förklarade att hans värld rasade samman detta datum.

Han beskrev det som en olyckshändelse och påstod att Kim Wall dog när hon fick en 70 kilo tung lucka i huvudet, men Madsens berättelse har ändrats flera gångar i takt med att Köpenhamnspolisen gjort genombrott i utredningen.

Förklaringarna

Från allra första början påstod Madsen att han släppt av Wall på land efter en reportageresa med ubåten den 10 augusti, och efter förklaringen om ubåtsluckan kom ännu en förklaring. Fyndet av Walls huvud, som inte hade frakturer på kraniet, visar att häktade Peter Madsens förklaring om luckan kan omkullkastas.

Vid ett polisförhör i oktober erkände Madsen styckning av kroppen och att kvarlevorna kastats i Kögebukten, men han nekade till mord och den senaste misstanken om sexbrott.

Åklagarmyndigheten kommer att yrka på att Madsen döms till livstids fängelse i första hand. I andra hand yrkas på förvaring, ett tidsobestämt fängelsestraff.

Åtta rättegångsdagar är redan inbokade i byrettens sal 60 - med ett första tillfälle den 8 mars.