Konflikt stoppar danska lokaltåg

Köpenhamns lokaltåg står under fredagen stilla. Det är fjärde gången under november som lokförarna lägger ner arbetet, den här gången i en vild strejk.

Bakgrunden är en uppblossande facklig konflikt mellan lokförarnas fackförbund och tågbolaget DSB, där förhandlingarna bröts den 31 oktober.

Tågen stannade klockan 7 på morgonen, det är inte klart om trafiken återupptas under dagen. Förarnas fackförbund har under morgonen uppmanat sina medlemmar att återgå till arbetet. Under morgonen har ett 50-tal personer från andra fackförbund demonstrerat utanför Köpenhamns centralstation, till stöd för de strejkande, skriver Ekstrabladet.

Regional- och fjärrtåg ska inte påverkas av strejken.