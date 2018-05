Källa: Temer kastar in handduken

Brasiliens president Michel Temer kommer inte att ställa upp till omval, enligt en källa med insyn i planerna. I stället tänker han ställa sig bakom partikollegan och före detta finansministern Henrique Meirelles inför valet senare i höst.

Konservative Temer, som tillhör partiet PMDB, väntas tillkännage sina planer vid ett partimöte under tisdagen. Under den senaste tiden har den djupt impopuläre presidenten antytt att han kan komma att kasta in handduken.