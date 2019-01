Järnvägsexpert: Danmark säkrast i Europa

Danmark är i chock efter onsdagens dödliga tågolycka, som inträffade i spåren av stormen Alfrida och krävde sex människoliv.

Det är oklart exakt hur olyckan har inträffat och om vindhastigheten varit en faktor. Vid en presskonferens på eftermiddagen uppgav Fyns polis att man fortfarande undersöker olycksförloppet.

– Tågtrafik bör inte bedrivas i kraftig vind över 21 meter per sekund - vagnarna är inte konstruerade för högre sidvindar än så, säger Corshammar.

Enligt uppgifter till Danmarks Radio ska vindhastigheten dock ha understigit 21 meter per sekund vid olyckstillfället, och därmed fanns inga restriktioner för tågtrafiken.

Sverige i mitten

Corshammar berättar att den här typen av tågolyckor, med många döda, inträffar otroligt sällan i Europa - ungefär en gång per år eller vartannat år.

– De absolut vanligaste tågolyckorna, internationellt sett, är de som inträffar när tåget kör förbi en plankorsning, alltså en korsning för bilar och vägfordon. Tekniskt fel på lok, som hjulaxelbrott eller hjulfel, inträffar kanske tre gånger per år, och urspårningar runt tio till 20 gånger per år, säger han.

Sverige ligger någonstans i mitten av den europeiska tågolycksstatistiken, enligt Corshammar.

– Vi är en medelmåtta. Bäst säkerhet på järnvägen har Danmark, Luxemburg, Storbritannien och Irland. I andra änden har vi Litauen, Slovakien, Polen och Rumänien, säger han.

Dystra siffror

Globalt sett finns ett land som tydligt sticker ut i olycksstatistiken: Indien.

– Där inträffar alltid en sådan här olycka två gånger per år, säger Per Corshammar.

Landets dystra siffror har delvis att göra med överfulla tåg - när en olycka väl inträffar drabbas väldigt många resenärer. Grundorsaken, förklarar Corshammar, är dock dåligt underhåll och gammal järnväg.

Faktum kvarstår dock: Tåg överlag är ett mycket säkert färdsätt, med försvinnande liten risk att omkomma i en olycka.

– I hela världens järnvägssystem dör ungefär 250 resenärer per år. I vägtrafiksystemet dör runt 50 000 personer per år. Det ger en ett sinne för proportionerna, säger Per Corshammar.