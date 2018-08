Två döda i knivattack utanför Paris

Två personer har dödats och en skadats allvarligt i en knivattack i Trappes, en förort till Paris. Gärningsmannen sköts till döds av polisen.

Enligt en källa på franska inrikesdepartementet är de döda mor och syster till gärningsmannen.

Terrornätverket IS påstod sig via sitt propagandaorgan Amaq ligga bakom dådet och uppgav att gärningsmannen tillhörde IS. Uttalandet kom innan det var bekräftat att offren var släkt med gärningsmannen.

Trappes, som ligger ungefär tre mil sydväst om Paris, har ungefär 30 000 invånare och har stora problem med utanförskap och gängkriminalitet. Den muslimska befolkningen där är stor och omkring 50 personer därifrån misstänks ha lämnat landet för att ansluta sig till IS, enligt franska säkerhetskällor.