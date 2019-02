Ingen ville köpa exdiktatorns bil

Intresset var minst sagt svalt när den tidigare rumänske diktatorn Nicolae Ceausescus bil från 1977 ställdes ut på auktion i Bukarest i torsdags.

Ceausescus bil, en himmelsblå terrängbil med säten i plysch och läder och en inbyggd elektronisk fallucka, specialtillverkades åt Ceausescu som använde den till jaktresor och statsbesök. Den rumänska skattemyndigheten auktionerade ut bilen för 137 500 rumänska lei (drygt 300 000 kronor) men fick inte ett enda bud.

Nicolae Ceausescu styrde Rumänien under nästan 25 år under kalla kriget. Han tog makten 1965 och styrde landet fram till 1989 då han dömdes till döden. Uppemot två miljoner människor i Rumänien tros ha blivit dödade, fängslade eller deporterade under kalla kriget mellan 1945 och 1989.

Enligt skattemyndigheten kommer en ny auktion hållas för att sälja Ceausescus bil - men till ett lägre utgångspris.