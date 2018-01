Hoppsan, stavfel på biljett till presidenttal

Donald Trumps slarvskrivande är känt sedan tidigare - vem minns inte "covfefe" på Twitter - men nu har ett stavfel i biljetterna till presidentens viktiga State of the union-tal fått några kongressledamöter att undra vem som är tryckfelsnisse denna gång.

På biljetterna har de blivit inbjuda till "State of the 'uniom'"

"Jag har just fått min biljett till State of the union. Det ser ut som om @BetsyDeVosED skötte rättstavningskontrollen... #SOTUniom" twittrar representanthusets demokrat Raul Grijalva, och hänvisar till utbildningsminister Betsy DeVos som har kritiserats för att ha försämrat för de allmänna skolorna.

Grijalva twittrar också en bild på biljetten.

Vita huset är inte ansvarigt för felet. Det ligger i stället på en avdelning inom representanthuset, som har medgett att det blivit fel.

– Det har nu omedelbart rättats till och vi skickar ut nya biljetter, säger en talesperson till AFP.

Det har inte fått kongressledamöterna att sluta le åt misstaget.

"Ser fram emot morgondagens State of the uniom", twittrar republikanske senatorn Marco Rubio.