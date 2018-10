Fransk man bodde med död far i tio år

En äldre man i den nordfranska staden Saint-Quentin bodde med sin pappas mumifierade kvarlevor i runt tio års tid.

Sonen avled i september och i samband med det noterade polisen inget konstigt i hans lägenhet. Det var när en kusin till mannen skulle städa ur lägenheten som han gjorde den makabra upptäckten - ett lik - under ett lakan.

– Mannen hade varit död i tio år, säger en poliskälla till AFP.

Far och son bodde tillsammans sedan mamman i familjen gått bort flera år tidigare, rapporterar lokaltidningen Courrier-Picard. När pappan dog rapporterades det inte in till myndigheterna. Först nu förs ett dödsdatum till protokollet, men då tio år för sent, när han enligt pappren var vid 112 års ålder.

Både far och son dog av naturliga orsaker.