Förräderianklagad stjärna har lämnat Uganda

Den ugandiske parlamentsledamoten och popstjärnan Robert Kyagulanyi har flugit till USA för att få sjukvård efter att ha suttit frihetsberövad, anklagad för högförräderi.

– Han reste i sällskap med sin fru Barbie och bror Daks Sentamu, säger Robert Kyagulanyis advokat Nicholas Opiyo.

36-årige Kyagulanyi är mer känd under sitt artistnamn Bobi Wine och valdes in i parlamentet i fjol. Han och en annan oppositionspolitiker, Francis Zaake, greps nyligen bara för att släppas och sedan gripas på nytt när de försökte lämna Uganda. De uppges ha torterats och misshandlats av säkerhetsstyrkor under sin tid i fångeskap och Robert Kyagulanyi är enligt sin advokat i mycket dåligt fysiskt skick.

Kyagulanyi är populär bland unga oppositionella som är trötta på president Yoweri Museveni och de senaste händelserna har orsakat protester runt om i Ugandas huvudstad Kampala.