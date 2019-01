Flyg stoppades på Heathrow efter drönarlarm

Avgångar från Londonflygplatsen Heathrow stoppades efter rapporter om en eller flera drönare på flygplatsområdet.

"Som en säkerhetsåtgärd har vi stoppat avgångar medan vi utreder det", skriver flygplatsen på Twitter och ber samtidigt om ursäkt till passagerare som drabbas.

Ankommande flyg har dock fortsatt att landa på flygplatsen. Det första larmet gick ut vid 18-tiden svensk tid. Vid 19.20-tiden visar flygsajter hur flygplan tycks lyfta därifrån igen. Polis har kopplats in.

Heathrow är Storbritannien och Europas största flygplats och ligger väster om London. Landets näst största flygplats, Gatwick söder om huvudstaden, tvingades stoppa trafiken under flera dagar före jul efter att drönare styrts in på flygplatsområdet upprepade gånger. Efter det beställde bägge Londonflygplatserna in militärklassad utrustning för att ha ett skydd mot drönare, men det är oklart om den har börjat användas.

Storbritanniens transportminister Chris Grayling meddelade i måndags att säkerhetszonerna runt landets flygplatser ska utökas från en kilometers radie till fem.