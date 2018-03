Facebook i helsidesannonser: Förlåt

"Vi har ett ansvar att skydda er information. Om vi inte kan göra det så förtjänar vi inte det", skriver Facebooks grundare Mark Zuckerberg i annonsen.

Den publiceras i sex brittiska tidningar, bland dem The Sunday Times, Mail on Sunday och The Observer.

Den sistnämnda tidningen var med och avslöjade dataläckan där information om uppemot 50 miljoner Facebookanvändare läckte till det politiska konsultföretaget Cambridge Analytica, som bland annat samarbetade med Donald Trumps valkampanj inför det amerikanska presidentvalet.

Saken utreds i både Storbritannien och USA och Mark Zuckerberg har kallats till förhör i den amerikanska kongressen.

Facebook har lanserat ett antal åtgärder; bland annat ska de granska alla appar som har haft tillgång till stora mängder användarinformation, begränsa tillgången till informationen och kräva mer insyn i apparna.

Företaget har svikit sina användares förtroende, skriver Zuckerberg i annonsen, i svart text mot vit bakgrund:

". . .och jag är ledsen att vi inte gjorde mer där och då."

I USA har annonsen gått i New York Times, Washington Post och Wall Street Journal.