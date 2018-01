Expert: Ny taktik från talibanerna

Säkerhetsläget i Afghanistan har stadigt försämrats, enligt Helené Lackenbauer, som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Det är ett försämrat säkerhetsläge från år till år. Talibanerna, som tagit på sig det här dådet, har under de senaste åren börjat med en ny taktik. I stället för att möta armén i strid så slår man mot civila mål i städer, säger hon.

Man kan dra slutsatsen att den afghanska armén därmed har en sådan kapacitet att den är svårbesegrad, framförallt när den är understödd av amerikanskt flyg.

– Då är det lättaste är att slå mot civila mål för att det skapar rädsla, osäkerhet och det gör också att det är svårbedömt var nästa händelse kommer att ske.

Nytt slagfält för IS

En försvårande komplikation i Afghanistan är att IS fått ett fäste. Det gör att det finns en grogrund för en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer, något som tidigare inte varit så påtagligt i Afghanistan, enligt Lackenbauer.

– I och med att IS blivit besegrade i Syrien och Irak letar de nya slagfält. Då kanske Afghanistan är ett sådant. Talibanerna och IS är inte på samma linje. IS har en helt annan målsättning än talibanerna. Det finns en risk att de börjar strida mot varandra.

Enligt henne tvingas afghanska staten lägga stora resurser på att upprätthålla säkerheten i vardagslivet.

– Området där utlänningarna bor i Kabul är helt avstängda. Det är en hel apparat, där afghaner är hänvisade till vissa gator som är som korridorer.

Risk för proxykrig

Trots att Helené Lackenbauer beskriver den afghanska armén som relativt effektiv blir det svårt att besegra talibanerna, som fungerar som en slags inbäddad gerillarörelse i den vanliga befolkningen.

– Jag tror att säkerhetssituationen kommer att försämras. Jag tror också att det finns andra stora regionala aktörer som spär på konflikten, som vi inte sett tidigare. Då talar jag om Ryssland och Iran, där man vet att det finns ett indirekt stöd till talibanerna, vilket i sig är jättekonstigt. Men båda Ryssland och Iran är intresserade att bekämpa USA .Så jag ser en risk att de gamla proxykrigen (krig via ombud) återvänder, säger hon.