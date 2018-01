Kylan stoppar tåg i norr

Vintern har verkligen slagit klorna i norra Sverige. På tisdagsmorgonen var det 37,7 minusgrader i Kvikkjokk-Årrenjarka.

– Det är den lägsta temperaturen hittills den här säsongen, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI.

På grund av kylan ställdes ett antal tågavgångar i Norrbotten in under tisdagen. Enligt Trafikverket påverkades omkring tio avgångar, bland annat ställde Norrtåg in flera tåg mellan Luleå och Kiruna.

Även Finland har fått en ny säsongslägsta temperatur. Natten till tisdagen sjönk temperaturen till minus 34,6 grader i Muonio kyrkby i Lappland, helt nära svenska gränsen, rapporterar Yle.

Det är i och för sig ganska beskedligt jämfört med hur det kan vara på sådana breddgrader. Från Ryssland har rapporterats temperaturer på ned till minus 68 grader de senaste veckorna.

I Sverige har det officiellt aldrig varit kallare än minus 52,6 grader, ett rekord som enligt SMHI sattes i Vuoggatjålme i Lapplandsfjällen i februari 1966.