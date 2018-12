Drönarspanare kan få fet julklapp

Brittisk polis söker fortfarande med ljus och lykta efter de skyldiga till drönarkaoset som stängde Londonflygplatsen Gatwick mellan onsdag och fredag. Flygplatsen vädjar om allmänhetens hjälp - och utlovar 50 000 pund, över en halv miljon kronor, till den som kommer med information som leder till att de ansvariga tas fast och sedan fälls.

Trasig drönare hittad

Polisen har funnit ett misstänkt spår - en trasig drönare i anslutning till flygplatsområdet. Den undersöks nu grundligt i jakt på ledtrådar, till exempel från vilket avstånd den har kontrollerats.

Allt som allt granskar polisen 67 vittnesmål om drönare. Men polisen Jason Tingley bemöter också brittiska spekulationer om att det i själva verket aldrig var någon drönare kring Gatwick.

– Självklart är det en möjlighet. Vi jobbar med människor som säger att de har sett något, säger han.

Misstänkta hängdes ut

En 47-årig man och en 54-årig kvinna blev misstänkta och greps härom dagen. De har nu släppts och alla misstankar mot dem har avskrivits.

Paret bor enligt brittiska medier i närheten av Gatwick och greps efter ett tips från allmänheten. På söndagen prydde bilder på dem flera brittiska tidningars förstasidor - med rubriker som "Är detta idioterna som förstörde julen?"

Mannen är en modellhelikopterentusiast.

"Båda två har samarbetat fullt ut med våra utredare", meddelar polisen i ett uttalande.

Militären satte stopp

Det var i onsdags som drönare första gången siktades i närheten av flygplatsens rullbanor, vilket tvingade fram ett totalstopp i trafiken. Både polis och militär kallades in för att försöka stoppa de fjärrstyrda små farkosterna. Det fortsatte dock att dyka upp drönare med jämna mellanrum, varje gång som man gjorde ett försök att återuppta trafiken.

På fredagen satte militären in någon form av teknisk åtgärd som säkerställde att trafiken kunde återupptas under säkra former.

Totalt har över 100 000 resenärer drabbats av försenade eller inställda flyg.

Rättad: I en tidigare version av texten framgick det inte att det är flygplatsen som erbjuder en belöning.