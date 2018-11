Dömd för mord efter missfall - nu prisas hon

– Att få ta emot priset innebär att vi har en stark sköld som skyddar oss, alla 17. Det stärker oss i vårt åtagande att fortsätta kämpa, säger Teodora del Carmen Vásquez.

Med siffran 17 syftar hon på sig själv och de kvinnor som hon känner från tiden i fängelset i El Salvador. Hon besöker dem regelbundet.

– Jag kramar om dem och pratar med dem och försäkrar dem om att vi inte kommer att sluta kämpa förrän alla är frigivna och kan återförenas med sina familjer. Jag är väldigt övertygad om det jag gör. Men jag gör det också med mycket kärlek. Jag älskar de här kvinnorna, säger hon.

El Salvador har världens kanske strängaste abortlagstiftning. Att genomföra en abort, trots komplikationer under graviditeten eller om den skulle vara resultatet av en våldtäkt, är totalförbjudet. De som fälls döms till mellan två och åtta års fängelse men för många blir straffet mer än 30 år eftersom de anses ha begått "mord under försvårande omständigheter".

Det är inte heller ovanligt att kvinnor som får missfall, särskilt fattiga som del Carmen Vásquez, misstänkliggörs.

Svimmade av smärta

För elva år sedan, 2007, var Teodora del Carmen Vásquez gravid i nionde månaden.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att berätta om det här, säger hon med fast blick.

– Det var en fullgången graviditet, jag väntade på att föda.

Hon befann sig på en busstation tillsammans med sin mamma i huvudstaden San Salvador när de utsattes för ett rån av några män. Under tumultet fick hon ett slag i magen.

Nästa dag då hon stod i en skolmatsal fick hon fruktansvärda smärtor. Hon ringde nödnumret och bad om hjälp. Men i stället för en ambulans kom polisen.

– När de äntligen kom hade barnet redan fötts. Jag svimmade just när barnet föddes. Då frågade de mig "varför har du dödat barnet?".

Hon försvarade sig men polisen sade att hon gjorde bäst i vara tyst eftersom hennes ord skulle användas emot henne. I handfängsel fördes hon till häkte, vilket skulle bli startskottet på en lång rättsprocess som 2008 ledde till att hon dömdes till 30 års fängelse för mord - utan att själv ha fått berätta för rätten vad som hade hänt.

Obduktion underkändes

Efter fem år besökte människorättsorganisationen Agrupación Ciudadana fängelset, vilket gav del Carmen Vásquez helt ny information.

– Jag insåg då att vi var 17 kvinnor som satt inne av samma anledning. Vi kom varandra väldigt nära och har väldigt starka band. Vi bestämde oss för att den första som kom ut ur fängelset skulle tala i allas namn.

Under de fem åren i fängelse misshandlades hon, psykiskt och fysiskt, eftersom tidningarna hade skrivit om den så kallade barnamördaren.

– Vi blev väldigt diskriminerade och kritiserade, vi blev också misshandlade, mycket verbal misshandel. Men vi slutade inte för det. Vi fortsatte att anklaga staten, säger hon.

Fallet började 2014 bli känt utomlands efter att Amnesty International engagerat sig för hennes sak och uppmärksamheten ledde till att fler organisationer i civilsamhället anslöt sig.

2017 beviljades hon resning. På det följde en välbevakad rättegång som bland annat följdes av andra länders ambassadörer. Men trots att oberoende experter underkände obduktionen som gjordes när hon fick missfall blev beskedet fortsatt fängelse.

"Vi slöt ett avtal"

Plötsligt i januari i år fick hon oväntat besked om att hennes straff hade kortats till tio år och sju månader. Den 15 februari släpptes hon.

Under torsdagen tar hon under en ceremoni i Stockholm emot regeringens Per Anger-pris, som sedan 2004 delats ut till människor i världen som på olika sätt kämpar för allas lika värde.

Hon är glad för priset men säger att hon delar det med alla kvinnor i El Salvador som har straffats i ett land som beter sig som om det vore kvar i stenåldern.

– De är ju dömda till 30-35 års fängelse alla de här kvinnorna. Men de känner väldigt stort hopp i och med att jag lyckades komma ut. Vi slöt ett avtal för allas frihet och när man lovar något så håller man det, säger Teodora del Carmen Vásquez.