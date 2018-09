Det här är jihadisterna med mest makt i Idlib

De syriska regeringsstyrkorna och dess allierade har siktet inställt på Idlib, som kontrolleras av olika väpnade oppositionsgrupper.

FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura uppskattar att det finns omkring 10 000 "terrorister" i provinsen. Den mest inflytelserika gruppen är Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Trots att HTS har utsatts för upprepade bombräder av både Ryssland och den USA-ledda anti-jihadist-alliansen, beräknar det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet, som bevakar kriget från Storbritannien, att den har omkring 30 000 stridande i Idlib.

Tidigare al-Nusra

HTS dök upp i Syrien 2012, som en förlängning av den irakiska grenen av det terrorstämplade extremistnätverket al-Qaida. Först gick gruppen under namnet al-Nusrafronten - som är vad både Ryssland och Syriens president Bashar al-Assads regering fortfarande kallar gruppen. 2013 svor al-Nusrafronten trohet till al-Qaida för att 2016 ta avstånd från extremistnätverket och byta namn till Jabhat Fatah al-Sham. 2017 upplöstes den grupperingen för att återuppstå som Hayat Tahrir al-Sham.

Gruppen hade tidigare under kriget närvaro i andra delar av Syrien, men har efter förluster successivt förflyttat sig till Idlib. Jihadisterna i HTS, främst inhemska men också utländska medborgare från ryskspråkiga områden, från Europa och Sydasien, uppges vara både välorganiserade och hårdföra i strid.

Kontrollerar handel

Hayat Tahrir al-Sham kontrollerar omkring 60 procent av Idlib-provinsen. De har skapat ett slags civil administration och tar ut tullar vid den turkiska gränsen.

– Gruppen får oproportionerligt mycket makt genom att kontrollera handelsflödet in i och ut ur Idlib och det hjälper också till att finansiera deras verksamhet, säger Nicholas Heras, Mellanösternkännare vid tankesmedjan Center for a New American Security.

HTS har skakats av interna stridigheter och islamistiska rebellgrupper som tidigare varit allierade har gått samman för att försöka stoppa gruppens framfart. En annan rival är Islamiska staten (IS), som har attackerat stridande och ledare inom HTS.