Cyberattacken mot tyska regeringen "pågående"

– Det är en reell cyberattack riktad mot delar av regeringens system. Det är en pågående process, en pågående attack, säger ordförande för förbundsdagens säkerhetsutskott Armin Schuster (CDU), utan att gå in på några detaljer.

Regeringen har under torsdagen informerat säkerhetsutskottet om dataintrånget för första gången, och oppositionen är kritisk mot vad man anser är en mörkläggning från regeringens sida. Det är "fullständigt oacceptabelt" att utskottet fått reda på attacken via media, anser vice ordföranden Konstantin von Notz (Allians 90/De Gröna).

Tyska medier rapporterade dagen innan om attacken mot nätverket som bland annat används av utrikes- och försvarsdepartementet. Enligt nyhetsbyrån DPA:s källor leder spåren till det ryska hackerkollektivet APT28, som misstänks ha legat bakom angreppet mot Demokraterna i USA under presidentvalkampanjen 2016. Många bedömare anser att gruppen har en koppling till den ryska staten.

Men den tyska regeringen vill inte bekräfta några kopplingar till Ryssland.

– I nuläget finns det inga sådana uppgifter. Vi kan ännu inte säga någonting, säger ekonomiminister Brigitte Zypries.

Enligt rapporten har gruppen lyckats plantera in skadlig kod i systemet under upp till ett års tid, och attacken upptäcktes så sent som i december. Regeringen hävdar att man har läget under kontroll, och att myndigheterna tillåtit hackarna begränsad tillgång till nätverket med syftet att spåra dem.

– Vi lyckades, tack vare utmärkt samarbete, isolera och få kontroll över en hackerattack mot det federala nätverket, säger regeringens företrädare Ole Schroeder till regionala medier.

Schroeder tillägger att säkerhetsåtgärderna ännu inte är klara.