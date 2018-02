Brittisk ilska över EU-varning

Den senaste striden i brexitträtan gäller en avslutande fotnot i EU-kommissionens genomgång av vad som ska gälla under den knappt tvååriga övergångsperiod som följer på det formella brittiska EU-utträdet den 29 mars 2019.

I fotnoten konstateras att man under övergångstiden behöver ett snabbare sätt för att kunna "dra in vissa fördelar" för Storbritannien, i stället för den längre vägen via EU-domstolen.

Den brittiska tolkningen av fotnoten är inte direkt positiv.

"Vi kommer att använda sanktioner för att straffa er, säger Bryssel. EU kräver ensidig makt under övergångstiden", lyder onsdagens braskande rubrik i tidningen The Times.

– Det här är en indikation på hur rädda EU är att de måste ta till sådana här dumma hot, säger konservative parlamentsledamoten Bernard Jenkin till BBC.

I Bryssel ses det däremot som helt naturligt att resten av EU ska kunna kontra om Storbritannien inte följer reglerna under övergångstiden.

"Att skapa möjligheter för sanktioner mot elakt spel ingår naturligtvis i alla avtal", konstaterar Stefaan De Rynck, rådgivare till EU:s chefsförhandlare Michel Barnier, på twitter.