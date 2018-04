Bistra anklagelser mot tänkt veteranminister

Orosmolnen började hopa sig när ett senatsutskott gjorde research om Jackson genom att intervjua över 20 personer som jobbat med honom tidigare eller gör det nu. Bland annat framkom att presidentläkaren på tjänsteresor gått i flygplanets mittgång med receptbelagda läkemedel och frågat "vem vill sova", vilket flera amerikanska medier rapporterar om.

Giftig miljö

Under en resa med president Trumps företrädare Barack Obama 2015 ska Jackson ha behövts av medicinska skäl. Men Vita husets personal hittade honom avsvimmad på hotellrummet efter att han druckit hela kvällen, skriver tidningen The New York Times. Och det ska inte ha varit en enskild händelse.

– Om du är full och något händer med presidenten är det mycket svårt att behandla honom. Flera personer har sagt till oss att detta skett på flera olika resor, säger Jon Tester, den högst uppsatte demokraten i senatens utskott för militärveteraner, till nyhetskanalen CNN.

I medier hävdas också att Jackson ska ha skapat en giftig arbetsmiljö, att han behandlat människor ovanför sig "som guld" men uppträtt förminskande och även skrikit åt underställda.

Fina vitsord

I ett uttalande från Jon Tester och hans republikanske kollega Johnny Isakson, som leder utskottet för militärveteraner, heter det nu att onsdagens planerade utfrågning av Jackson skjuts upp tills vidare.

Barack Obama gav under sin tid Jackson mycket fina vitsord och Vita huset försvarar honom som "oklanderlig". President Donald Trump säger att läkaren är en av de finaste människor han mött, och lägger skulden på Demokraterna för vad han kallar en orättvis attack.