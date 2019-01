Australien laddar om för ny rekordhetta

Lättnaden är kortvarig i Australien. Den värsta hettan på 80 år tycks bara ta en tillfällig paus.

– Det är just nu svalare väder över sydöstra delarna av Australien samt över delstaten New South Wales, vilka fick ta de största smällarna förra veckan. Men mer värme är på väg och det blir hetare snart igen, uppger Bureau of Meteorology (BOM) till TT.

Australien slog värmerekord fem dagar i rad med temperaturer på över 40 grader på flera ställen i delstaterna Victoria och New South Wales samt runt huvudstaden Canberra.

Staden Noona i New South Wales hade 35,9 grader över natten - nytt svettigt värmerekord i landet, aldrig tidigare har det uppmätts en så hög minimitemperatur under ett dygn. I Port Augusta i South Australia slogs också rekord, med 48,9 grader under tisdagen.

Centrala delarna av Australien får dock stå ut med hettan ett tag till. Oodnadatta, en av de varmaste platserna på jorden, har fortfarande temperaturer på närmare 40 grader och även i huvudstaden Canberra beräknas temperaturen gå upp till 40 grader under helgen, vilket är fjärde dagen i rad, också det rekord.

Efter helgens relativa svalka på knappt 30 grader beräknas extremhettan vara tillbaka i flera delar av Australien i veckan. Sydney kan räkna med temperaturer upp mot 41 grader i förorterna och i Melbourne, där tennisens Australian Open avgörs, räknar BOM med över 35 grader i slutet av veckan.

Trots det något svalare vädret under helgen är risken för torråska stor och man varnar nu för stor brandrisk. Skogsbränder är ett återkommande problem under Australiens heta och torra somrar, i de lättantändliga skogarna av eukalyptusträd.