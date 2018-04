Advokat tände eld på sig själv i protest

En amerikansk advokat och aktivist har dött efter att ha tänt eld på sig själv i protest mot miljöförstöring och människors negativa påverkan på naturen.

Den 60-åriga advokaten tände eld på sig själv i Prospect Park i New York-stadsdelen Brooklyn. I ett mejl som han skickat till bland andra The New York Times skrev han att han valt att använda ett fossilt bränsle för att symbolisera det människan gör med planeten.

"De flesta människor på planeten andas nu luft som gjorts hälsofarlig av fossila bränslen och resultatet är att många kommer att dö i förtid - min tidiga död orsakad av fossilt bränsle symboliserar det vi gör mot oss själva", skriver han.

Mannen arbetade tidigare för organisationen Lambda Legal som verkade för hbtq-personers rättigheter. Han var särskilt aktiv i organisationen arbete för att legalisera samkönade äktenskap. Enligt vänner som The New York Times talat med blev han intresserad av miljöfrågor efter att han slutat på Lambda Legal.