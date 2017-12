Lingard räddade Unitedpoängen

När Zlatan Ibrahimovic stod med i startelvan som släpptes timmen innan avspark på Old Trafford så fastslog det att det skulle bli en första efterlängtad Premier League-start för svensken efter hans knäskada.

Den blev dock varken långvarig eller framgångsrik.

United fick inte spelet att stämma och Zlatan syntes inte mer än en misslyckad konstspark i knävecket på lagkamrat Marcus Rashford innan han byttes ut i halvtid.

Lingard räddade pinne

Burnley gjorde desto mer - och det tidigt. Ashley Barnes hittade rätt på ett frisparksinlägg i tredje matchminuten och Steven Defour ökade på med en direkt frispark i mål i 36:e.

United skulle dock få med sig en poäng - till slut. Och det var Zlatans ersättare i halvtid som ordnade den.

Jesse Lingards reducering tidigt i andra halvlek såg länge inte ut att följas av något alls.

Men i första övertidsminuten hittade den engelske mittfältaren och inhopparen rätt igen.

Det gav Uniteds andra raka 2-2-match i ligaspelet.

Mönster som återupprepade sig från förra ligaomgången fanns även i London, där Harry Kane gjorde hattrick i sin andra raka ligamatch när Tottenham slog Southampton med 5-2.

Historisk Kane

Det var dock inte bara vilket hattrick som helst.

Den engelske anfallaren hade inför matchen möjlighet att slå målrekord sett till antal mål under ett kalenderår - vilket han inte dröjde länge med att göra.

Med 1-0, hans 37:e i ligan för året, passerade han Alan Shearers målrekord från 1995.

Med 2-0, hans 38:e i ligan och hans 55:e totalt inräknat landskamper, passerade han dessutom Barcelona och Argentinas Lionel Messi och tog över platsen som 2017 års bästa målskytt i hela Fotbollseuropa.

Hattricket fastställdes med 25 minuter kvar att spela när han chippade in 5-1.

Även i de södra delarna av London gjorde man sitt för att inte tappa mark i toppstriden, dock inte med samma målmässiga glamour.

Álvaro Morata och Marcos Alonsos mål i början av andra halvlek gav Chelsea en 2-0-seger hemma mot Brighton.

Målfest i Liverpool

I kvällens sista match besegrade Liverpool ett håglöst Swansea med 5-0. Philippe Coutinho inledde målskyttet med ett vackert skruvat skott, otagbart för Swanseas målvakt Lukasz Fabianski.

Tidigt i andra halvlek bättrade Liverpool på ledningen när Coutinhos brasilianske landslagskollega Roberto Firmino kyligt stötte in en träffsäkert slagen Coutinho-frispark. Högerbacken Trent Alexander-Arnold gjorde sitt första Premier League-mål med besked när han dunkade in 3-0 via ribban innan Firmino och sedan Alex Oxlade-Chamberlain satte fyran och femman.

Liverpool behåller därmed greppet om fjärdeplatsen, en poäng före Tottenham.