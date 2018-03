Wärn bakom HV 71:s vändning

Med två kontringsmål såg Max Wärn till att HV 71 kunde vända underläge mot Frölunda med fem minuter kvar till seger med 5-4 i förlängningen.

Nian HV har inte gett upp kampen om en kvartsfinalplats och tog ledningen med både 1-0 och 2-1 i första perioden. Men slovenen Jan Mursak trivs mot HV 71 och kvitterade båda gångerna.

I andra perioden bröt HV:s David Ullström in från högerkanten, fintade bort Johan Gustafsson i Frölundas mål och satte 3-2 till gästerna, Ullströms tredje poäng för kvällen.

Innan period två var över sköt Frölundas och SHL:s målkung Victor Olofsson 3-3, hans 14:e i power play och 25:e mål för säsongen.

Fem minuter in i sista perioden satte Mursak sitt tredje mål för kvällen, hans femte på två matcher mot HV 71. Men med fem minuter kvar kontrade Wärn in 4-4. Och 1.13 in i förlängningen fick finländaren ett pass i mittzonen och sprätte in avgörande 5-4 bakom Gustafsson.