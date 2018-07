VM-laget tar form i Falsterbo

Under fjolårets EM på hemmaplan i Göteborg blev det en bragdartad silvermedalj för det svenska hopplandslaget. Inför söndagens lagtävling i Falsterbo ligger Sverige dock enbart på sjätte plats i den sammanlagda Nations Cup-tabellen, och i den senaste deltävlingen i Rotterdam slutade Sverige allra sist.

– Det är klart att vi inte är nöjda med Rotterdam, men under årets gång har vi ändå gjort ett par väldigt bra insatser. Vi har ett par hästar och ryttare som i år gör Nations Cup för första gången och ändå har presterat jämna resultat, säger förbundskapten Henrik Ankercrona.

Med tanke på att det är ett VM-år menar Ankercrona att en plats i Nations Cup-finalen i Barcelona endast är ett sekundärt mål.

– Vi har inte bredden i truppen för att vara på topp i varje Nations Cup och i ett mästerskap. Hade jag försökt uppnå det så hade jag inte haft några hästar kvar.

Kamp om VM-platserna

Under säsongen har Ankercrona använt sig av flera olika ekipage, och vilka som kommer rida för Sverige i VM kommer att utannonseras den 30 juli. I Falsterbo har förbundskaptenen tagit ut kvintetten Malin Baryard-Johnsson, Henrik von Eckermann, Peder Fredricson, Douglas Lindelöw och Fredrik Jönsson.

– Alla fem har presterat bra under säsongen och är högaktuella, men sedan gäller det att hästarna också är skärpta. Jag har hela tiden varit tydlig med att erfarenhet kommer väga tungt i uttagningen, säger Ankercrona.

– Blir det ingen dubbelnolla i Falsterbo så blir det inget VM, säger Malin Baryard-Johnson med glimten i ögat.

All In på väg tillbaka

En av ryttarna som minsann inte saknar erfarenhet är EM-guldmedaljören Peder Fredricson, som nyligen klättrade till andra plats på världsrankingen. I nationshoppningen kommer han dock inte till start med guldhästen All In, som under våren återhämtat sig från en skada.

– Men han har tagit comebacken väldigt bra. Får han inget bakslag så borde han vara i bra form till VM, säger Fredricson, som istället kommer att rida på Christian K.

Även om det med två månader till VM fortfarande är svårt att sia om landslagets möjligheter så anser Fredricson att laget har bra chanser att upprepa succén från fjolårets EM.

– Vi har alltid haft ett gäng riktigt starka ryttare, men i år har vi också ett gäng riktigt intressanta hästar. Om allting utvecklar sig åt rätt håll kan vi ha ett riktigt bra lag på VM.