Utklassat Blåvitt ska värva

Kalmar FF vann med 3-1 mot IFK Göteborg. Efter matchen, som Kalmar styrde mer eller mindre från start till mål, fick Blåvitts sportchef Mats Gren mängder med frågor om förstärkningar, om supportrarna kan förvänta sig nya spelare in i truppen.

Tappat trio

Blåvitt har i sommar tappat lagkaptenen Sebastian Eriksson, inlånade Gustav Engvall och målvakten Pontus Dahlberg till utländska klubbar. Samtidigt ryktas trotjänaren Emil Salomonsson och lånet Mix Diskerud också vara på väg bort från klubben.

På söndag startar den svenska övergångsperioden. Då lär det börja hända en hel del på Kamratgården.

– Det är ingenting jag vill stå och kommentera här, sade Gren och fortsatte med att just kommentera situationen:

– Det är klart att det kommer in något nytt. Det är klart att vi måste få in något mer, att vi måste få in en duktig spelare i någon position. Men det handlar mycket om att vinna en eller två matcher för att få tillbaka självförtroendet igen.

Pengar finns

Poya Asbaghi, Blåvitts tränare, har i flera tidigare intervjuer nämnt att han gärna vill förstärka hela centrallinjen.

– Vi har hållit koll på de positionerna där, central mittfältare, helst en vänsterfotad mittback och en anfallare, sade Mats Gren.

Hur ser marknaden ut för din plånbok?

– Det är klart att det finns möjligheter. Jag vill inte gå in på detaljer, men vi måste ha i bakhuvudet hur läget ser ut exempelvis i januari. Kommer Gustav Svensson tillbaka eller inte? Det är många saker vi måste pussla med.

Har du råd att köpa spelare?

– Vi har inte haft den största plånboken de senaste åren. Visst har vi möjlighet att ta in spelare, men inte så dyra, det har vi inte.

Blåvitt har fem matcher i rad utan seger och ligger tre poäng från kvalplatsen.

– Det är klart att vi inte är nöjda. Men jag kan ändå inte säga att jag är orolig. På sikt ska vi ta de poängen som vi ändå vill ta, sade tränaren Poya Asbaghi.