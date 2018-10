Trelleborg nära superettan trots upphämtning

Trelleborg lyckades visserligen hämta upp 0-2 till 2-2 mot Elfsborg, men tiden börjar ändå bli knapp om skåningarna ska lyckas rädda sig kvar i fotbollsallsvenskan. Med bara tre matcher kvar att spela har jumbon TFF fem poäng upp till kvalplats.

Elfsborg hade 2-0 redan i mitten av första halvlek, en nick av Daniel Gustavsson och en volley från Joakim Nilsson, men föll ihop totalt efter paus. Salif Camara Jönsson och Isak Jönsson ordnade med två snabba mål hemmalagets upphämtning mellan matchminut 58 och 62, inför 802 tappra vittnen i regnet på Vångavallen.

I slutet jagade Trelleborg förgäves ett segermål som skulle ha gett laget lite mer hopp om nytt allsvenskt kontrakt.

– Tråkigt att vi inte fick in sista, i och med att vi hade tryck på dem (i slutet), säger Isak Jönsson till C More.

Elfsborg kan inte andas ut än, men med nio poäng ned till kvalplats ser läget ändå ganska angenämt ut inför slutomgångarna.