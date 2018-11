Tre viktiga poäng för Brynäs: Får lite andrum

Brynäs har åkt hiss upp och ner i tabellen hela hösten men det har å andra sidan större delen av övriga lag i serien också gjort.

Det skiljer bara fyra poäng mellan sjuan Skellefteå och nyblivna jumbon Mora efter torsdagskvällens matcher.

Brynäs var under mötet mot just Mora och strök under det nedersta strecket men hoppade efter sin något turliga och sena seger istället upp på tionde plats efter fjorton spelade matcher.

"Trodde pucken gick rätt in"

Detta efter att Jesper Boqvist försökt lägga in en passning framför Moramålet som visade sig träffa ribban följt av en studs i bortre stolpen innan pucken landade framför Nicklas Danielsson lite snett vid sidan av Moras målvakt Isak Wallin.

– Jag trodde pucken gick rätt in. Det plingade ju till två gånger sedan såg jag att den låg där, det var bara att trycka in den. Det känns ju som att man har stått där 99 gånger redan och nu den hundrade gången så damp pucken äntligen ner precis där. Så jag kastade mig fram för säkerhets skull, berättar Brynäsforwarden Nicklas Danielsson.

Han värvades hem för att leda laget i både spelet och i skytteligan.

Det första har Brynässtjärnan lyckats med men det dröjde till nionde matchen innan hans första mål kom mot Malmö borta följt av måljubel i två matcher till.

De tunga förlusterna på det: 0-6 mot Färjestad hemma i lördags och 1-4 mot HV71 borta i tisdags har 33-åringen valt att lägga åt sidan.

"Väldigt skönt"

Torsdagskvällens segermål mot Mora var hans fjärde på sex matcher.

– Klart det är väldigt skönt. Jag orkar inte ens analysera matchen för jag vet inte vad det är för match men otroligt, otroligt skönt att vi stänger ner det (med Johan Alcéns 5-3-mål i tom bur) och ror hem segern. Det är en rejäl energiboost, säger Danielsson som är inne på samma spår som tränare Sjödin:

– När man kämpar, jobbar och gnetar utan att ta poäng så börjar man överanalysera. Man tänker för mycket. Därför ska man stänga ute alla andras åsikter och vara starka som en grupp. De lag som behåller självförtroendet längst och inte får skakiga ben när det bränns lite, kommer att vinna otroligt mycket på det.

Visst är det så. I dagens snabba hockey har inget lag råd med en hundradels tanke för mycket, konstaterar Brynästränaren Tommy Sjödin.

– Du ser på passningsspelet i dag att anspänningen är hög och att spelarna åker och tänker. När man hämtar puck och har självförtroende med flyt så bara pang, sitter puckarna på bladet direkt. Det gjorde de inte i dag men nu får vi lite lugn och arbetsro så nu åker vi till Örebro på lördag och tömma tankarna.