Svenske Sturehed med i täten i Europatourtävling

Det går bra för Henric Sturehed i Europatourtävlingen i tyska Pulheim.

Halvvägs in i golftävlingen, som Henrik Stenson vann 2016, ligger han på en delad andraplats. 27-åringen från Linköping inledde tävlingen med en 69-runda, tre slag under par, och följde upp den fina starten med att gå runt på 70 slag dag två. Han är på totalt fem slag under par, bara ett slag bakom ledaren Scott Hend, Australien.

Sturehed, som kvalade in på Europatouren i höstas, satsade på ishockey fram tills han var 21 år innan en skada fick honom att byta sport till golf.

Bakom Sturehed tappade Christofer Blomstrand mark. Efter att ha gått runt på 72 slag och par är han totalt på två slag under par och är delad nia.