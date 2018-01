Svenskarna långt från täten i Abu Dhabi

Henrik Stenson och Kristoffer Broberg är fortsätt en ganska bra bit från täten i Europatourtävlingen i Abu Dhabi. Under den tredje rundan blev facit 70 slag för dem båda, vilket motsvarar två under par. Svenskarna ligger båda totalt åtta under par, nio slag efter täten, som delas av britten Ross Fisher och belgaren Thomas Pieters.

Två under par blev det även för Robert Karlsson, som därmed ligger just två under par totalt. Bäste svensk för dagen var dock Joakim Lagergren med en 69-runda, även han två under totalt efter tre rundor.