Storseger för MFF - har häng på Europa

Ett andra raka SM-guld har varit utom räckhåll under en längre tid och i veckan försvann även chansen på andraplatsen i allsvenskan för Malmö FF.

Med två omgångar kvar att spela har dock Malmö fortfarande möjlighet att sluta trea och nå Europa League-kval nästa säsong. Efter den övertygande 4-0-segern hemma mot Örebro är tabellfemman två poäng efter trean Hammarby och en "pinne" bakom fyran Häcken.

Tränaren Rösler avstängd

MFF vann utan ordinarie tränaren Uwe Rösler vid sidlinjen. Tysken blev utvisad efter det tumult som utbröt på tilläggstid på Friends i måndags när AIK:s Sebastian Larsson firade sin frisparkskvittering (1-1) framför MFF-bänken.

I stället hade de assisterande tränarna Andreas Georgson och Olof Persson huvudansvaret mot tabellnian Örebro och duon fick se ett MFF som hade ett grepp om de tre poängen från start till slut på Stadion inför 11 618 åskådare.

Redan efter sex minuter tog Malmö ledningen. Backen Franz Brorsson slog en precis långboll, anfallaren Marcus Antonsson sprang i djupled i ett stort hål i Örebroförsvaret och rullade behärskat in 1-0 bakom Oscar Jansson.

Strandberg nätade

Tio minuter senare var anfallskamraten Carlos Strandberg ytterst nära att läcker cykelsparka in 2-0, men avslutet gick tätt utanför. Strandberg har varit lårskadad under större delen av hösten och gjorde nu sin första match från start sedan augusti. Till slut skulle 22-åringen även få göra ett åttonde mål för säsongen I den 28:e minuten sprang han sig fri i djupled och stötte på volley in utökningen bakom en utrusande Jansson i bortamålet.

Drygt tio minuter in på andra halvlek kom även 3-0 när Romain Gall från distans dundrade in bollen efter att en frispark tagit i muren. Inhopparen Eric Larsson fastställde i den 85:e minuten hemmasegern till 4-0.

Närmast väntar IFK Göteborg på bortaplan på söndag för MFF.