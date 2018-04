Stenson kvar i toppstriden

När Henrik Stenson kom in efter torsdagens första runda av majortävlingen US Masters var de 69 slag - tre under par - som han fick notera i scorekortet det bästa han presterat under ett öppningsvarv på Augusta National.

Under den andra rundan fortsatte Stenson att visa att han vill slåss om segern i den majortävlingen som han har haft svårt att lyckas i (delad 14:e plats som bäst) under åren. British Open-vinnaren 2016 kom in på 70 slag och ligger på 5 under par totalt.

Stenson gick de första nio hålen på ett under. Han sänkte en klurig putt för birdie på hål 2 och det kunde mycket väl ha blivit en till på det tredje hålet, men svensken slog putten från en och en halv meter förbi hålet. Visserligen blev det en bogey på hål 4 (par 3), men på det åttonde hålet kunde han putta i för en enkel birdie.

På de sista nio hålen av Augusta kan allt hända och för Stenson började det med en bogey, men han studsade tillbaka igen på hål 11 efter att han sänkt en chipp från tre meter. Det blev en bogey på det efterföljande par 3-hålet efter ett besök i bunkern, men på hål 14 dunkade Stenson i en putt från drygt åtta meter. På banans nästa par 3-hål (hål 16) räddade han ett par med en tremetersputt och på det näst sista hålet fixade han en birdie.

Den tredje dagen brukar inom golfen kallas "moving day", dagen då man förhoppningsvis ska klättra i resultatlistan och ge sig ett bra utgångsläge inför söndagens avgörande. Under årets upplaga av US Masters får såväl spelarna som publiken räkna med att bli blöta. Väderprognosen lovar regn under större delen av dagen.