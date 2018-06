Skidskyttebasen vill växla upp

Den 10 april genomfördes razzior på Internationella skidskytteförbundet IBU:s kontor i Salzburg och i ordföranden Anders Bessebergs hem i Norge.

Enligt antidopningsbyrån Wada var åtgärderna en del i en dopningsutredning. IBU-ledningen misstänks ha tystat ned ryska dopningsfall.

Mitt i stormen är Svenska skidskytteförbundets ordförande OIle Dahlin beredd att ta över klubban i IBU.

– Det som är viktigt är vad vi gör nu. Vi tar in en oberoende organisation som genomlyser vårt arbetssätt när det gäller dopning, hur effektiva vi är och hur säkra rutiner vi har. Fajten mot dopning måste både fortsätta och intensifieras, säger han.

Dahlin har suttit i IBU:s styrelse i fyra år men tycker inte att det diskvalificerar honom som ordförandekandidat.

– Absolut inte. Det har varit mycket diskussioner inom styrelsen hur saker bör hanteras. Det är därför jag har gått ut med att jag är beredd att bli ordförande. För att genomföra saker och ting som jag har tyckt att vi borde ha tagit tag i, säger han.

Omoderna stadgar

Nomineringstiden löper ut på torsdagen och valet genomförs på kongressen i Porec, Kroatien, i början av september. Dahlin är ivrig att komma igång med förändringsarbetet.

Det krävs omfattande reformer för att återupprätta förtroendet för IBU, inte minst när det gäller demokratin och transparensen i organisationen.

Arbetet börjar med en revidering av stadgarna.

– De har byggts på och byggts på under 25 år. De är inte "up to date". Man kan ta en rad exempel, som hur länge man kan sitta på olika positioner. Det är en sak där det ska finnas en begränsning. Ett annat exempel är att de aktiva bör ha en representant i styrelsen. Och att vi går i takt med Wada-stadgarna, säger Dahlin.

Kritiken från de aktiva har tidvis varit hård.

Under den gångna säsongen bojkottade bland andra Sebastian Samuelsson, med guld i stafett och silver i jaktstart i OS i Pyeongchang, världscupavslutningen i ryska Tiumen och hänvisade till brister i antidopningsarbetet i landet.

Inga 25 år

Dahlin menar att IBU trots kritiken och avhoppen inte kunde flytta tävlingen. Då hade organisationen riskerat stora skadestånd.

– Det fanns ju ett avtal och vi hade inte något i våra stadgar som stödde möjligheten att ta bort en tävling som vi redan hade beslutat om, säger han.

Om Dahlin blir vald till ordförande efterträder han Besseberg, som avgick till följd av razziorna i april.

Besseberg satt på posten i 25 år. Dahlin tänker inte sitta så länge.

– Nej, det ligger nog inte i tiden, säger han.