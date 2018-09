Sju fotbollsfakta att bräda kollegorna med

Antoine Griezmann

Den franske anfallsfantomen ryktades under många sommarveckor byta spansk toppklubb från Atlético Madrid till Barcelona, men blev till slut kvar i huvudstaden. Där avgörs också årets Champions League-final, på Wanda Metropolitano-stadion, som av reklamskäl döps om till enbart Metropolitano-stadion i Champions League-sammanhang. Arenan har varit Atléticos hemmaborg sedan 2017, och för ett år och en dag sedan gjorde en viss Atlético-anfallare historiens första mål på lagets nya adress. Just det, Antoine Griezmann satte matchens enda mål mot Málaga.

Historisk hymn

Den pampiga musiken som flödar ut ur tv-apparaten inför varje CL-match är såklart en UEFA-produkt. Men visste du att den egentligen inte alls är en UEFA-produkt? Den brittiske kompositören Tony Britten (jo, han heter så) som fick uppdraget att fixa något storslaget "lånade" friskt från en betydligt mer namnkunnig kompositör. En lyssning på Georg Friedrich Händels "Zadok the Priest" framkallar väldigt snarlika toner. Händel var dock lite före med sitt verk, det skrevs nämligen till kröningen av George II, som ägde rum 1727.

Assistkungen

Att Cristiano Ronaldo är turneringens allra främste målskytt genom tiderna lär inte ha gått någon förbi vid det här laget. Portugisen fullkomligt vräker in mål så fort CL-stämpeln placeras på en match. Men han ligger, än så länge, i lä när det gäller att spela fram till ett avgörande. Den kronan sitter nämligen på numera pensionerade Ryan Giggs huvud, som med sina 42 framspelningar knäpper Ronaldos 39 på näsan. Walesaren kan också stoltsera med att ha stått för fyra framspelningar i en och samma match, 2007 då Manchester United spöade Roma med hela 7-1 i det andra kvartsfinalsmötet mellan lagen.

Guldreserven

Ja, Real Madrid har vunnit turneringen tre på rad nu. Det vet ju "alla". Men har du koll på Francisco Casilla Cortés? "Kiko" kallad återfinns i normala fall en bit från handlingens centrum, tryggt iakttagande spelet på planen från sin position på bänken. Reservmålvakten som snart fyller 32 år gjorde blott fem CL-matcher på de tre senaste säsongerna, men har likväl tre guldmedaljer hemma i prisskåpet. Real Madrids sommarköp av stjärnkeepern Thibault Courtois har dock förpassat "Kiko" från bänken till läktaren.

Belgiska farhågor

Alla fotbollsglada belgare är självklart lyriska över att återigen få heja fram sina representanter i den mest prestigefyllda klubbturneringen i världen. Eller? De senaste två upplagorna av CL har snarare varit en ångestresa för alla belgare. Efter att Gent tog sig vidare från gruppen 2015-16 så har i tur och ordning Club Brygge och Anderlecht försökt upprepa bedriften. Brygge lyckades inte göra ett enda mål 2016-17 och fick stryk i alla matcher. Anderlecht tog faktiskt en seger förra säsongen, genom ett självmål av Celtic-spelaren Simunovic... I övrigt var det idel mållöst och förluster. I år är det Brygges tur att försöka vända förlusttrenden, eller i alla fall göra mål.

Dansk rekorddomare

Ronaldo hit och Messi dit. Det är lätt att bländas av huvudnumret och all glamour som omgärdar superstjärnorna. Men utan mannen med pipan hade det inte blivit mycket fotboll. Bland alla rättsskipare som fått kliva in och hålla reda under en CL-match är det faktiskt en dansk it-chef som innehar rekordet. Kim Milton Nielsen har dömt fler CL-matcher än han har levt jordsnurr. Nästa år fyller han 59 och når då samma siffra som antalet CL-matcher han var huvuddomare för under den delen av sin karriär.

Franska finalfiaskon

Frankrike är en av världens just nu allra främsta fotbollsländer. Men bara för att nationen nyligen blivit världsmästare betyder inte det att de franska klubbarna är några europeiska giganter. Snarare tvärtom. På 63 säsonger av Europacupen och senare omdöpta Champions League har enbart Marseille gått hela vägen och vunnit turneringen bland de franska försöken. Reims (två gånger), Saint-Étienne och Monaco har alla fallit på målsnöret. Marseille missade också två år före triumfen 1993 då Milan besegrades med 1-0 i finalen.