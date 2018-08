Ny osannolik Siriusvändning mot Göteborg

22 juli på Studenternas vände Sirius underläge med 0-2 till seger med 3-2 mot IFK Göteborg. På fredagskvällen var det dags igen.

Moses Ogbu, Philip Haglund och Sam Lundholm gjorde varsitt mål på Gamla Ullevi och förvandlade Blåvitts sköna fredagskänslor och jubel till missnöje och burop.

– Jag får tacka vår materialförvaltare för att han "packade ner rånarluvorna" idag. Vi är totalt överkörda i 60 minuter, sade Siriustränaren Thomas Lagerlöf.

Nattsvart i Blåvitt

Medan Sirius spelare och ledare "bubblade" av positiva känslor efter slutsignalen var det nedstämt hos hemmalaget.

– Det utvecklar sig till en mardröm. Det kanske var våra bästa 60 minuter på hela säsongen. En halvtimme senare har Sirius gjort tre mål igen och vunnit mot oss ännu en gång, sade IFK-tränaren Poya Asbaghi.

Han liksom flera andra i Blåvitt hade svårt att hitta logiska förklaringar till varför och hur göteborgarna kunde tappa ännu en 2-0-ledning mot samma motståndare inom loppet av 21 dagar.

– Återigen är det tre fasta situationer. Vi är inte tillräckligt bra där. Vi har släppt in sex mål på fasta situationer i de här två matcherna mot Sirius. Det är under all kritik och helt jävla oacceptabelt. Jag är sjukt, sjukt besviken. Just nu är det bara nattsvart, sade Asbaghi.

1-0-målskytten Patrik Karlsson Lagemyr sade samma sak fast med andra ord.

– Tre fasta situationerâ?¦ igen. Vad ska jag säga? Det är inte tillräckligt bra av oss. Samtidigt vet vi att de är bra där, men vi ska inte tappa så här. Det är nattsvart.

Upprörda supportrar

Philip Haglund gjorde 2-2-målet och var förmodligen lika glad som överraskad.

- Vi var långt nere i skiten men fick först ett slumpmål och kom in i matchen. Vi gör mål på våra lägen och kommer igen. Det är helt fantastiskt.

Efter matchen samlades ett 100-tal upprörda Göteborgssupportrar utanför arenan, där lagkaptenen David Boo Wiklander, tränaren Poya Asbaghi, sportchefen Mats Gren samt ordföranden Mats Engström kom ut för att prata med dem.