Sävehof i 13:e raka SM-finalen

Det verkar inte gå att stoppa Sävehof från att nå SM-final i handboll. Efter 30-29 hemma mot Skuru är man i SM-final för 13:e året i rad.

Sävehof hade ett litet grepp med ett par måls marginal i första halvlek. Men precis före paus satte Lina Hawia-Swensson 16-16 på straff. I början av andra gjorde Skuru 11-4 första kvarten fram till 27-20 och då kändes en femte match klar.

Sävehof visade dock varför man abonnerat på finalplatser. Mål för mål kom man tillbaka, med femtio sekunder kvar kvitterade man till 29-29 och med tio sekunder kvar avgjorde Amelia Lundbäck på en straff.

– Det är helt underbart att man fick komma in och avgöra, säger 19-åringen till C More.

Joanna Lindvall satte sex mål och Ida Odén och Johanna Forsberg fem var för Sävehof medan Hawia-Swensson gjorde nio för Skuru.

I finalen 10 maj i Göteborg väntar, precis som förra året, H65 Höör som överraskande tog SM-titeln 2017.