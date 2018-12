Så fortsätter handbolls-EM för Sverige

Vad händer nu: Mellanrundan tar vid och från grupp A är Danmark, Serbien och Sverige vidare med två poäng vardera och målskillnad från inbördes möten. Nu väntar tre matcher mot Ryssland (fyra poäng), Frankrike (två) och Montenegro (noll) i Nantes.

I potten: De två främsta i sexlagsgruppen går vidare till semifinal och medaljmatcher i Paris (14-16 december). På samma sätt korsas grupp C och D i Nancy.

Övriga grupper: Nederländerna, Spanien och Ungern är vidare från grupp C. Från grupp D är Rumänien och Ungern klara för mellanrundan. Tyskland och Tjeckien gör upp om den sista platsen under onsdagen i den gruppen. Under onsdagen avgörs även hur många poäng respektive lag i de båda grupperna får med sig till mellanrundan.

Utgångsläget i mellanrundans grupp 1:

4 poäng: Ryssland (+4 i målskillnad).

2 poäng: Serbien (+4), Frankrike (+2), Sverige (+-0), Danmark (-4).

0 poäng: Montenegro (-6).

Spelschemat:

Torsdag: Danmark-Frankrike (klockan 18.00), Sverige-Montenegro (21.00).

Lördag: Sverige-Frankrike (15.00), Ryssland-Serbien (18.00).

10 december: Danmark-Ryssland (18.00), Serbien-Montenegro (21.00).

12 december: Danmark-Montenegro (15.45), Sverige-Ryssland (18.00), Serbien-Frankrike (21.00).

Lagens resultat i det första gruppspelet (inklusive utslagna lag), grupp A: Danmark-Sverige 30-29, Serbien-Polen 33-26, Sverige-Serbien 22-21, Danmark-Polen 28-21, Sverige-Polen 23-22, Danmark-Serbien 25-30.

Grupp B: Frankrike-Ryssland 23-26, Montenegro-Slovenien 36-32, Slovenien-Frankrike 21-30, Ryssland-Montenegro 24-23, Ryssland-Slovenien 27-29, Frankrike-Montenegro 25-20.